Здание театра Камала в Казани вошло в топ-10 самых интересных построек советской архитектуры в России

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-30T13:33:33+03:00

С театром драмы имени Достоевского в Великом Новгороде оно разделило 6 и 7 места

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Здание театра имени Галиасгара Камала на улице Татарстана в Казань вошло в список самых интересных построек советской архитектуры в России. С театром драмы имени Достоевского в Великом Новгороде оно разделило 6 и 7 места, сообщается на официальной соцстранице региона.

В первую тройку интернет-пользователи определили музей-панораму “Сталинградская битва” в Волгограде (48,3%), архитектруный ансамбль “Курпаты” в Крыму (16,7%) и Дом-кольцо в Москве (8,3%).

Также в рейтинге можно увидеть гостинницу “Тарлека” в Домбае, санаторий “Металлург” в Сочи и цирк имени Филатова в Екатеренбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU