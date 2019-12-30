Экс-первого зам главы Минспорта Чувашии снова будут судить: в этот раз за недопоставку спортинвентаря

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-30T11:45:11+03:00

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В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, а также о служебном подлоге и мошенничестве. Так, на скамье подсудимых вскоре должны оказаться экс-первый щам главы Минспорта Чувашии Алексей Яковлев, который, кстати, уже отбывает в колонии четырехлетний срок за все те же злоупотребления должностными полномочиями и незаконную рубку деревьев, а также бывший учредитель ООО «Алза» Сергей Лавреньев.

По версии следствия, с 2014 по 2016 года последний приказал подчиненным предоставить Яковлеву фиктивные документы о том, что фирма в рамках госконтракта все же поставила Чувашии спортинвентарь и оборудование для биатлонного центра.

При этом замминистру Лаврентьев все же обещал все исполнить, мол, просто сейчас у ООО «Алза» на это нет денег. Яковлев в угоду своей карьеры все подписал, деньги – более 46 миллионов рублей, были переведены. Вот только ни спортинвентарь, ни оборудование до сих пор не были поставлены.

Кроме того, с 2015 по 2017 года Лаврентьев обвиняется еще и в обмане дольщиков на более чем 128,5 миллиона рублей. В счет погашения долгов своей фирмы он в ущерб всему передал кредиторам 43 квартир в недостроенном доме. Последний, кстати, так и не был сдан, а ООО «Алза» разорилось.

Сейчас Лаврентьев находится под домашним арестом, под ним и два принадлежащих ему земельных участка.

- Все материалы этого уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU