В 2019 году в Набережных Челнах отгрузили продукции на 355,5 миллиардов рублей
Доходы городского бюджета составили более 9,6 миллиарда рублей
Объем инвестиций в основной капитал города также вырос до 63 миллиардов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В понедельник, 30 декабря, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел совещание по итогам 2019 года. Он отметил индекс промышленного производства, который составил 100,2%. Так, за год в городе отгрузили продукции на 355,5 миллиардов рублей.
По словам Магдеева, изменился и объем инвестиций в основной капитал. По сравнению с 2018 годом он вырос на 5,2% и составляет более 63 миллиардов рублей.
Заметим, что доходные источники городского бюджета находятся на отметке в 9,649 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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