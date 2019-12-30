2019-12-30T11:21:56+03:00
Экономика

В 2019 году в Набережных Челнах отгрузили продукции на 355,5 миллиардов рублей

Доходы городского бюджета составили более 9,6 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Объем инвестиций в основной капитал города также вырос до 63 миллиардов рублейОбъем инвестиций в основной капитал города также вырос до 63 миллиардов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В понедельник, 30 декабря, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел совещание по итогам 2019 года. Он отметил индекс промышленного производства, который составил 100,2%. Так, за год в городе отгрузили продукции на 355,5 миллиардов рублей.

По словам Магдеева, изменился и объем инвестиций в основной капитал. По сравнению с 2018 годом он вырос на 5,2% и составляет более 63 миллиардов рублей.

Заметим, что доходные источники городского бюджета находятся на отметке в 9,649 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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