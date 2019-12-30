Рождество 2020 в Нижнекамске: 6 января автобусы будут работать до 23.00

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-30T13:18:32+03:00

7 января они начнут ходить уже в 2.00

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Рождественские службы в храмах Нижнекамского района пройдут в ночь с 6 на 7 января. Поэтому 6 числа автобусы в Нижнекамске будут ходить до 23.00, а 7 числа они начнут работать уже в 2.00.

Курсировать автобусы будут: от автовокзала по городу через остановку 44 микрорайон (храм Рождества Христова), далее к храму Воскресения Христова и обратно по городу.

Трамвай №2 до поселка Красный Ключ будет курсировать до 0.00, обратно также с 2.00. Автобус до Покровского храма села Афанасово отправляется от автовокзала в 22.00, обратно в 2.00.

ИСТОЧНИК KP.RU