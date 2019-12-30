2019-12-30T10:43:56+03:00
Общество

Ночью на Новый год 2020 в Казани за порядком на праздничных площадках будут следить более 300 полицейских

А на Рождество около 250 правоохранителей
Олег ЛУГОВОЙ
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Не забудут в городе установить и дополнительные посты ГИБДД.Не забудут в городе установить и дополнительные посты ГИБДД.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что в ночь на 1 января Нового года 2020 за порядком на всех праздничных площадках в Казани будут следить более 300 полицейских, а в ночь на Рождество – около 250 правоохранителей. В то же время за безопасностью во дворах будут наблюдать участковые.

Всего во время новогодних торжеств в столице запланировано проведение гуляний на 71 площадке. Так, что для обеспечения порядка на них помимо штатных сотрудников МВД дополнительно задействуют еще примерно 1 000 полицейских. Не забудут в городе на это время расставить и дополнительные посты ГИБДД.

А перед тем, как открыть праздничные площадки для посещения, всех их внимательно обследуют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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