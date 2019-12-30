2019-12-30T10:32:38+03:00
Происшествия

Ушла из дома и не вернулась: в Чувашии неделю ищут Ирину Федярову

О судьбе 31-летней жительницы Чебоксар ничего неизвестно с 23 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Чувашии продолжаются активные поиски 31-летней Ирины Федяровой. Женщина ушла из дома в Чебоксарах 23 декабря, но до сих пор не вернулась обратно. Волонтеры считают, что она может находится в другом городе.

Известно, что Ирина ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение, светлые волосы, карие глаза. На момент пропажи на ней была черная куртка, черные леггинсы и черные сапоги-”дутики”.

Всех, кто знает о местонахождении Ирины, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24