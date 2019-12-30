Ушла из дома и не вернулась: в Чувашии неделю ищут Ирину Федярову

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-30T10:32:38+03:00

О судьбе 31-летней жительницы Чебоксар ничего неизвестно с 23 декабря

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В Чувашии продолжаются активные поиски 31-летней Ирины Федяровой. Женщина ушла из дома в Чебоксарах 23 декабря, но до сих пор не вернулась обратно. Волонтеры считают, что она может находится в другом городе.

Известно, что Ирина ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение, светлые волосы, карие глаза. На момент пропажи на ней была черная куртка, черные леггинсы и черные сапоги-”дутики”.

Всех, кто знает о местонахождении Ирины, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU