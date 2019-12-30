За прошедшее воскресенье в Татарстане на пожарах погибли два человека
Накануне, 29 декабря, в 2.55 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Щербень Аксубаевского района на улице Октябрьская горит частный одноэтажный жилой дом.
Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. Однако, во время ликвидации возгорания ими было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Площадь пожара, причина возникновения которого пока устанавливается, составила 99 квадратных метров.
В этот же день только уже в 17.05 поступило сообщение о еще одном пожаре. В деревне Русская Шаршада Агрызского района на улице Полевая также загорелся одноэтажный частный дом.
- Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Предварительная причина его возникновения – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
После тушения огня пожарными во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 55-летнего мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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