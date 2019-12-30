2019-12-30T09:58:20+03:00
Происшествия

В Казани на улице Тэцовская насмерть сбили мужчину

Он переходил дорогу в неположенном месте
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне вечером - около половины девятого, в столице Татарстана на улице Тэцовская произошёл смертельный наезд.

Там, по предварительным данным, 30-летний водитель легкового автомобиля «Шевроле» при движении в сторону улицы Гудованцева превысил скорость и около дома №118 по улице Тэцовская сбил 59-летнего пешехода. Который, в свою очередь, пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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