В Казани на улице Тэцовская насмерть сбили мужчину
Он переходил дорогу в неположенном месте
Фото: соцсети
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Накануне вечером - около половины девятого, в столице Татарстана на улице Тэцовская произошёл смертельный наезд.
Там, по предварительным данным, 30-летний водитель легкового автомобиля «Шевроле» при движении в сторону улицы Гудованцева превысил скорость и около дома №118 по улице Тэцовская сбил 59-летнего пешехода. Который, в свою очередь, пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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