В Казани на улице Тэцовская насмерть сбили мужчину

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-30T09:58:20+03:00

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Накануне вечером - около половины девятого, в столице Татарстана на улице Тэцовская произошёл смертельный наезд.

Там, по предварительным данным, 30-летний водитель легкового автомобиля «Шевроле» при движении в сторону улицы Гудованцева превысил скорость и около дома №118 по улице Тэцовская сбил 59-летнего пешехода. Который, в свою очередь, пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU