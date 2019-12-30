В Татарстане из семье, где отчим молотком избил 6-летнего пасынка, изъяли трех детей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-30T09:03:07+03:00

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В республике продолжатся расследование громкого дела об истязании несовершеннолетнего. Из семьи, где проживал 6-летний мальчик, органы опеки изъяли трех детей и поместили их временно в больницу. В отношении 34-летнего отчима возбуждено уголовное дело после того, как в больницу попал его пасынок на теле которого медики насчитали 19 переломов. Со слов пострадавшего мальчика, отчим взялся его наказывать после того, как ребенок попросил кушать.

Выяснилось, что у его матери шесть детей. Но двое проживают отдельно - женщина лишена родительских прав. Ранее и отчим, и мать мальчика уже были судимы: он за кражу, она за ложный донос. Сейчас женщина ждет своего седьмого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU