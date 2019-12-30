2019-12-30T08:34:07+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле под служебный автобус попал мужчина

Пострадавший скончался на месте от полученных травм
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Смертельный наезд произошел 28 декабря на остановке "Сосновая роща" в столице Марий Эл. По предварительным данным, под колеса служебного автобуса, перевозившего сотрудников одного из предприятий, попал его пассажир. Родственник пострадавшего написал о том, как все произошло. Со слов очевидцев, мужчина вышел из этого автобуса и проходил вдоль него, упираясь в автобус руками - на остановке было скользко. Водитель не заметил этого, и начал движение. Мужчина подскользнулся и попал под колесо многотонной машины.

- В результате наезда пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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