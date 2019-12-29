2019-12-29T18:25:49+03:00
Общество

Перед Новым годом в Татарстане похолодает до минус 26 градусов

На дорогах возможна гололедица
Наиля ГАЛИМОВА
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По прогнозам синоптиков, ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный.По прогнозам синоптиков, ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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По данным гидрометцентра Татарстана в преддверие Нового года в республике ожидается похолодание до минус 26 градусов. Также 30 декабря ожидается облачность с прояснениями без существенных осадков. По прогнозам синоптиков, ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный.

Минимальные температуры воздуха ночью и утром составят от 15 до 20 градусов мороза, при прояснениях до от 21 до 26 градусов ниже нуля. Максимальные температуры воздуха днем составят от минус 8 до минус 13 градусов, в восточных районах республики до минус 18 градусов, на дорогах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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