2019-12-29T19:34:05+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли 40 рыбаков, отрезанных от берега из-за подъема воды на водохранилище

В районе деревни Макаровки и села Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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В Татарстане от села Атабаево до деревни Макаровки сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, отрезанных от берега. Спасателям сообщили, что на реке Кама около Атабаево треснул лёд.

Прибыв на место спасатели установили, что на реке образовалась промоина, в результате которой рыбаки не могут самостоятельно пройти к берегу.

С применением судна на воздушной подушке 40 человек были спасены и доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались.

Как передала с места происшествия слова главного госинспектора Татарстана по маломерным судам Юрия Венедиктова пресс-служба МЧС республики, на Куйбышевском водохранилище идёт резкий подъём уровня воды, на льду в районе Макаровки и Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины. Выезд на мототехнике и выход на лёд в таких условиях крайне опасен, можно не заметить трещину и провалиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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