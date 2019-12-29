2019-12-29T18:09:24+03:00
Происшествия

В Татарстане под лёд провалились три рыбака

Их снегоходы затонули
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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Утром 29 декабря спасателям поступило сообщение о том, что на реке Волга в 5 километрах от н.п. Камское Устье затонул снегоход, люди смогли выбраться из воды, стоят на льду, промокли и замёрзли.

Спасенные 32-летний и 27-летний пострадавшие жители Казани от медицинской помощи отказались. С их слов, они приехали на рыбалку, выехали на лёд на снегоходе, отъехали от берега примерно на 5 километров, после чего попали в трещину, снегоход затонул, а им удалось выбраться.

Подобный случай произошел в Лаишевском районе республикеЮ где под лёд на реке Кама провалился 17-летний рыбак у н.п. Атабаево. Спасатели извлекли рыбака на берег в месте слияния рек Меши и Камы, отогрели. Его доставили в ЦРБ г.Лаишево для осмотра, его состояние стабильное, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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