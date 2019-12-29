В Казани состоятся представления уличного театра «Высокие братья»

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-29T17:45:00+03:00

Они пройдут на территории общественных пространств

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В Казани выступит уличный театр «Высокие братья». Артисты предстаят спектакль «Дурацкий цЫрк», зрители которого увидят такие трюки, как жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на вольностоящей лестнице.

Спектакли пройдут на территории общественных пространств. Так, 29 декабря спектакль пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Начало представления в 19.00. А 30 декабря – на улице Баумана и в парке «Калейдоскоп». Начало представлений в 19.00. Вход на шоу свободный.

Московский уличный театр клоунады «Высокие братья» является победителем Международного фестиваля пантомимы и клоунады «Comediada-2019» и лауреатом Международного фестиваля клоунады в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU