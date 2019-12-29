2019-12-29T17:45:00+03:00
Общество

В Казани состоятся представления уличного театра «Высокие братья»

Они пройдут на территории общественных пространств
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/park.tatarФото: vk.com/park.tatar
Изменить размер текста:

В Казани выступит уличный театр «Высокие братья». Артисты предстаят спектакль «Дурацкий цЫрк», зрители которого увидят такие трюки, как жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на вольностоящей лестнице.

Спектакли пройдут на территории общественных пространств. Так, 29 декабря спектакль пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Начало представления в 19.00. А 30 декабря – на улице Баумана и в парке «Калейдоскоп». Начало представлений в 19.00. Вход на шоу свободный.

Московский уличный театр клоунады «Высокие братья» является победителем Международного фестиваля пантомимы и клоунады «Comediada-2019» и лауреатом Международного фестиваля клоунады в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане спасли 40 рыбаков, отрезанных от берега из-за подъема воды на водохранилище
Перед Новым годом в Татарстане похолодает до минус 26 градусов
В Татарстане под лёд провалились три рыбака
В Казани состоятся представления уличного театра «Высокие братья»
Владимир Путин увеличил в Татарстане количество мировых судей
Игроки «Ак Барса» помогли сборной России выиграть Канаду в матче МЧМ
В казанский зоопарк переехали лев и две львицы
В Чебоксарах задержали пьяного водителя, наехавшего на 10-летнего мальчика
«Ак Барс» обыграл «Локомотив» в последнем матче года
Дюпин и Уремович продлили контракты с «Рубином»
31 декабря в Чебоксарах пройдет кайтсёрф-парад Дедов Морозов
Мечта мальчика побывать в пожарной части, снятая с «Ёлки желаний» Миннихановым, исполнилась
Тренер «Ак Барса» о матче с «Локомотивом»: Хоккеисты, кто играл в Казани, будут сверхмотивированы
В Казани КАМАЗ проехал на красный и насмерть сбил женщину
Реализация национального проекта «Демография» в Казанском радиомеханическом колледже в 2019 году
Иван Игнатьев перешел в «Рубин»
УНИКС подписал контракт с американцем Джорданом Теодором
Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили стал лучшим молодым футболистом в Грузии
В Казани на пожаре в многоквартирном доме спасли десять человек
УНИКС уступил «Енисею» в последнем матче года