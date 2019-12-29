2019-12-29T16:37:18+03:00
Спорт

Игроки «Ак Барса» помогли сборной России выиграть Канаду в матче МЧМ

Игра группового этапа завершилась со счетом 6:0
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: официальный сайт Федерации хоккея России.Фото: официальный сайт Федерации хоккея России.
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Сборная России одержала крупную победу над сборной Канады в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, со счетом 6:0. В победе поучаствовали три воспитанника «Ак Барса».

В воротах россиян сыграл вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов, которому канадцы нанесли 28 бросков, но 19-летний голкипер ни разу не пропустил. Для Мифтахова это вторая игра на турнире.

Еще два его партнёра по казанскому клубу тоже поучаствовали в победе. Даниил Журавлёв и Дмитрий Воронков сделали по одной результативной передаче.

Отметим, что все трое хоккеистов в этом сезоне принимали участие в официальных матчах команды Дмитрия Квартальнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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