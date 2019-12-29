В Чебоксарах задержали пьяного водителя, наехавшего на 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-29T12:29:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чебоксарах полиция задержала 27-летнего водителя иномарки, совершившего наезд на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Пострадавшего с переломами обеих голеней доставили в больницу.

Произошло ДТП 28 декабря около 16 часов 18 минут на улице Калинина. 10-летний пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После наезда водитель иномарки с места происшествия скрылся.

– По факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, решается вопрос о его аресте. Водитель освидетельствован, установлено состояние алкогольного опьянения. Ранее чебоксарец привлекался к уголовной ответственности и только за 2019 год имеет 20 фактов нарушений ПДД, – сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU