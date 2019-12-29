«Ак Барс» обыграл «Локомотив» в последнем матче года

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-29T11:07:11+03:00

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28 декабря «Ак Барс» победой завершил 2019 год, дома обыграв ярославский «Локомотив» со счётом 3:0. Голами за казанцев отличились: Никита Лямкин, Олег Ли и Михаил Глухов.

− По игре − первый период мы начали хорошо, рассчитывали на него, и получилось забить. Во втором «Локомотив» контратаковал, команда здорово готова, неплохо играет – они поддавливали нас, Тимур (Билялов) на последнем рубеже тащил, защита справлялась. Но соперник играл в давление и не боялся, шёл вперёд тремя-четырьмя игроками. Нам надо было сыграть по-другому, что мы потом и сделали. Здорово, что не пропустили – играть на ноль всегда приятно, – прокомментировал победу главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

ИСТОЧНИК KP.RU