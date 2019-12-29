2019-12-29T14:26:55+03:00
Общество

В казанский зоопарк переехали лев и две львицы

Полностью зоопарк заселят в 2020-2021 годах
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Казани.Фото: пресс-служба мэрии Казани.
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В казанский зоопарк «Река Замбези» переехали лев Инсар и львицы Киара и Люся, сообщили в пресс-службе мэрии казани.

Сейчас в новых вольерах уже обитают бегемот, крокодилы, гамадрилы, страусы, египетские цапли, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дик-дики, львы, голубые гну, лемуры и другие. Полностью зоопарк заселят в 2020-2021 годах. Так, в следующем году предполагается доставка в Казань шимпанзе, жирафа, горилл, слона, носорога и гепардов.

Новый зооботсад с 21 декабря работает в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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