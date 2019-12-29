Дюпин и Уремович продлили контракты с «Рубином»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-29T10:50:33+03:00

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Казанский «Рубин», 31-летний вратарь Юрий Дюпин и 22-летний защитник Филип Уремович продлили контракты.

Так, новые соглашения рассчитаны до окончания сезона 2022/2023 и 2023/24 соответственно. Юрий Дюпин и Филип Уремович – лидеры команды по количеству проведенного игрового времени в текущем сезоне. Вратарь сыграл все 19 матчей РПЛ без замен, а на счету у защитника 17 встреч без замен.

ИСТОЧНИК KP.RU