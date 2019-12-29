2019-12-29T10:50:33+03:00
Спорт

Дюпин и Уремович продлили контракты с «Рубином»

Новые соглашения рассчитаны до окончания сезонов 2022/23 и 2023/24
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Юрий Дюпин и Филип Уремович.Юрий Дюпин и Филип Уремович.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Казанский «Рубин», 31-летний вратарь Юрий Дюпин и 22-летний защитник Филип Уремович продлили контракты.

Так, новые соглашения рассчитаны до окончания сезона 2022/2023 и 2023/24 соответственно. Юрий Дюпин и Филип Уремович – лидеры команды по количеству проведенного игрового времени в текущем сезоне. Вратарь сыграл все 19 матчей РПЛ без замен, а на счету у защитника 17 встреч без замен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В казанский зоопарк переехали лев и две львицы
В Чебоксарах задержали пьяного водителя, наехавшего на 10-летнего мальчика
«Ак Барс» обыграл «Локомотив» в последнем матче года
Дюпин и Уремович продлили контракты с «Рубином»
31 декабря в Чебоксарах пройдет кайтсёрф-парад Дедов Морозов
Мечта мальчика побывать в пожарной части, снятая с «Ёлки желаний» Миннихановым, исполнилась
Тренер «Ак Барса» о матче с «Локомотивом»: Хоккеисты, кто играл в Казани, будут сверхмотивированы
В Казани КАМАЗ проехал на красный и насмерть сбил женщину
Реализация национального проекта «Демография» в Казанском радиомеханическом колледже в 2019 году
Иван Игнатьев перешел в «Рубин»
УНИКС подписал контракт с американцем Джорданом Теодором
Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили стал лучшим молодым футболистом в Грузии
В Казани на пожаре в многоквартирном доме спасли десять человек
УНИКС уступил «Енисею» в последнем матче года