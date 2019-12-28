Мечта мальчика побывать в пожарной части, снятая с «Ёлки желаний» Миннихановым, исполнилась
26 декабря, перед началом заседания Госсовета России в Москве Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к акции «Ёлка желаний» и снял с ёлки три открытки с новогодними желаниями детей. Среди них была мечта шестилетнего Даниса из Елабуги, который хотел посетить настоящую пожарную часть.
Так, 28 декабря Даниса вместе с мамой и четырёхлетним братом Амиром пригласил в гости руководитель исполкома Елабужского района Рустем Нуриев. После чаепития семье провели экскурсию по администрации, вручили сладкие подарки и сертификат на приобретение спортивной «шведской стенки».
Затем состоялась обзорная экскурсия по пожарно-спасательной части № 75 Федеральной противопожарной службы. В числе прочего, побывав на месте водителя пожарной автоцистерны, Данис также опробовал СГУ.
В завершение встречи огнеборцы подарили юным гостям уменьшенную копию пожарной автолестницы, а Данису – настоящую золотую пожарную каску. Также спасатели установят в квартире семьи автономные пожарные извещатели.
ИСТОЧНИК KP.RU