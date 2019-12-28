31 декабря в Чебоксарах пройдет кайтсёрф-парад Дедов Морозов

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-28T18:51:53+03:00

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31 декабря на Московской набережной Чебоксар в 12.00 пройдёт кайтсёрф-парад Дедов Морозов. В преддверии Нового года участники парада выйдут на затянутую льдом поверхность Волги для участия в гонках на кайтах.

В этом году в соревнованиях поучаствуют не только Деды Морозы, но и Снегурочки с персонажами из мультфильмов и сказок, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU