Тренер «Ак Барса» о матче с «Локомотивом»: Хоккеисты, кто играл в Казани, будут сверхмотивированы

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-28T15:16:03+03:00

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28 декабря «Ак Барс» в заключительном матче в этого года дома сыграет с «Локомотивом», игра начнётся в 19:30.

Примечательно, что сразу 5 игроков «Локомотива» в недавнем прошлом выступали за «Ак Барс»: защитники Михаил Сидоров и Андрей Марков, нападающие Антон Ландер и Александр Свитов. Также впервые против родного клуба может выйти Владимир Ткачев. Напомним, воспитанник «Барсов» был обменян в ярославский клуб на этой неделе.

Тренер казанцев Игорь Горбенко перед матчем рассказал о настроении команды.

− Команда в хорошем настроении – нам предстоит интересная игра с сильным соперником. «Локомотив» − организованная команда с хорошими, мастеровитыми игроками. Плюс, я думаю, те хоккеисты, кто играл в Казани, будут сверхмотивированы, – отметил наставник. – Команда мало удаляется и играет очень дисциплинированно, это тоже нужно учитывать. Много молодёжи, знаем её сильные качества. Поэтому готовимся к хорошему, быстрому матчу, нам нужно сыграть, как мы хотим, поправить то, что где-то не получалось в последних играх.

ИСТОЧНИК KP.RU