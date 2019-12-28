2019-12-28T14:10:36+03:00
Происшествия

В Казани КАМАЗ проехал на красный и насмерть сбил женщину

Обстоятельства происшествия уточняются
Наиля ГАЛИМОВА
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Со слов очевидцев происшествия женщина переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора.Со слов очевидцев происшествия женщина переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора.Фото: Алина НИЗАМОВА
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28 декабря в 10:35 напротив дома №5 по улице Мира в Казани произошло ДТП. 40-летний водитель автомобиля КАМАЗ совершил наезд на 50-летнюю женщину. Она скончалась от полученных травм на месте аварии.

Со слов очевидцев происшествия женщина переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Водитель же проехал на запрещающий сигнал. В настоящий момент обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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