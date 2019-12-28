В Казани КАМАЗ проехал на красный и насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-28T14:10:36+03:00

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28 декабря в 10:35 напротив дома №5 по улице Мира в Казани произошло ДТП. 40-летний водитель автомобиля КАМАЗ совершил наезд на 50-летнюю женщину. Она скончалась от полученных травм на месте аварии.

Со слов очевидцев происшествия женщина переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Водитель же проехал на запрещающий сигнал. В настоящий момент обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU