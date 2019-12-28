2019-12-28T13:00:04+03:00
Общество

Реализация национального проекта «Демография» в Казанском радиомеханическом колледже в 2019 году

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Фото: из материалов пресс-службы.Фото: из материалов пресс-службы.
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В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» действует специальная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста, которая продлится до 2024 года.

В 2019 году одна группа предпенсионеров повысила квалификацию и две - завершили обучение по новой профессии компетенции «Электроника» на базе Казанского радиомеханического колледжа. Электроника относится к одному из высокотехнологичных секторов экономики, и ее развитие основывается на передовых технологиях и инновациях. С развитием электроники и микроэлектроники возникают реальные задачи умения работать на современном оборудовании. И это стало возможным на обновленной и модернизированной материально-технической базе колледжа за счет полученных средств федерального гранта.

На обновленной материально-технической базе Казанского радиомеханического колледжа созданы четыре уникальные лабораторные площадки. Среди них полигон для проведения демонстрационного экзамена, мастерская монтажа, наладки и эксплуатации систем диспетчерского управления.

И на таком инновационном, современном и точном оборудовании стало возможным осуществлять краткосрочную подготовку и переподготовку по новейшим технологиям.

Работающие предпенсионеры предприятий города Казани получили уникальную возможность совершить «перезагрузку» своей профессиональной карьеры на базе Казанского радиомеханического колледжа, где они осваивали новые компетенции по программам, разработанным на основе международных стандартов WorldSkills.

Предпенсионеры, не имеющие рабочей профессии, получили возможность освоить профессию, которая позволит им быть более профессионально мобильными в условиях быстро развивающейся цифровизации экономики. Ведь современный вектор движения направлен на электронику, машиностроение и управление процессами - на самые востребованные направления экономики Татарстана.

Обучение для слушателей предпенсионного возраста – бесплатное.

По окончании курса каждый обучающийся получил два документа – свидетельство о переподготовке установленного образца и сертификат «Скиллс паспорт».

Обучение по компетенции «Электроника» на оборудовании, соответствующему международным стандартам WorldSkills, проводили сертифицированные специалисты.

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Реализация национального проекта «Демография» в Казанском радиомеханическом колледже в 2019 году
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