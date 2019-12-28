Иван Игнатьев перешел в «Рубин»
Казанский «Рубин» подписал контракт с нападающим Иваном Игнатьевым. Соглашение рассчитано до 30 мая 2024 года.
6 января футболисту исполнится 21 год, он родился в Ачинске Красноярского края и является воспитанником местной футбольной секции и академии ФК «Краснодар», куда переехал в 13 лет.
Игнатьев выступал за молодежку «Краснодара» и «Краснодар-2», становился лучшим бомбардиром молодежного первенства и Юношеской лиги УЕФА. В июле 2017 года в 18 лет дебютировал в главной команде «Краснодара», за которую сыграл 54 матча, забил 17 голов (37 матчей и 13 голов в Премьер-лиге). Регулярно вызывался в юношеские и молодежную сборные России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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