УНИКС подписал контракт с американцем Джорданом Теодором
Казанский УНИКС подписал соглашение с разыгрывающим Джорданом Теодором до конца сезона. Баскетболист начинал этот сезон в турецком «Бешикташе», играя в стартовой пятерке.
В турецком чемпионате в этом сезоне баскетболист провел 12 матчей, в среднем набирая 13,8 очков, 2,8 подборов, 6,8 результативные передачи. В лиге чемпионов он провел 9 игр, в среднем набрав 11,8 очков, 2,8 подборов, 5,6 результативных передач.
Среди трофеев Джордана: Кубок ФИБА – Европа 2016, Кубок Турции 2017 и титул MVP турнира, Суперкубок Италии 2018, титул чемпиона Италии 2018, межконтинентальный Кубок 2019 и титул MVP турнира, MVP, лучший защитник и игрок года Лига Чемпионов 2017.
ИСТОЧНИК KP.RU
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