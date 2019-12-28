УНИКС подписал контракт с американцем Джорданом Теодором

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-28T12:08:34+03:00

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Казанский УНИКС подписал соглашение с разыгрывающим Джорданом Теодором до конца сезона. Баскетболист начинал этот сезон в турецком «Бешикташе», играя в стартовой пятерке.

В турецком чемпионате в этом сезоне баскетболист провел 12 матчей, в среднем набирая 13,8 очков, 2,8 подборов, 6,8 результативные передачи. В лиге чемпионов он провел 9 игр, в среднем набрав 11,8 очков, 2,8 подборов, 5,6 результативных передач.

Среди трофеев Джордана: Кубок ФИБА – Европа 2016, Кубок Турции 2017 и титул MVP турнира, Суперкубок Италии 2018, титул чемпиона Италии 2018, межконтинентальный Кубок 2019 и титул MVP турнира, MVP, лучший защитник и игрок года Лига Чемпионов 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU