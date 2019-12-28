Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили стал лучшим молодым футболистом в Грузии

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-28T11:16:20+03:00

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Полузащитника казанского «Рубина» Зурико Давиташвили признали лучшим молодым футболистом в Грузии 2019 года по версии Федерации футбола Грузии. Спортсмен получил награду GFF Awards.

– Поздравляем Зурико с победой в номинации! Желаем постоянного саморазвития и профессионального роста! – говорится в сообщении на сайте казанского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU