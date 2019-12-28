В Казани на пожаре в многоквартирном доме спасли десять человек

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-28T11:08:19+03:00

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Рано утром 28 декабря пожарным сообщили о горении квартиры в Советском районе Казани. Пожар произошел в одном из многоквартирных домов на улице Зур Урам.

Прибыв на место, пожарные установили, что горение происходит в квартире на первом этаже. Они спасли 10 человек, детей среди которых не было, с вышележащих этажей и вывели их на улицу. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них 7 детей.

– В результате пожара сгорели вещи и мебель в гостиной комнате на площади 6 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU