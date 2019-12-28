УНИКС уступил «Енисею» в последнем матче года

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-28T10:28:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В последнем матче уходящего года УНИКС на выезде в матче Единой лиги ВТБ проиграл «Енисею» в Красноярске, пропустив решающий бросок за секунду до конца игры. Встреча завершилась со счетом 95:93.

Казанцы проиграли матч еще в первой четверти, когда хозяева набрали за эти 10 минут 31 очко. В четвертом же отрезки сибиряки вели с разницей в 20 очков, которую казанцы сумели отыграть в последней десятиминутке.

После дальнего попадания Джамара Смита за 20 секунд до конца встречи счет стал 93:93. Но Девион Берри забил решающий мяч – 95:93.

ИСТОЧНИК KP.RU