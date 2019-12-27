Экс-замначальника ГИБДД Нижнекамска арестовали по делу о взятках

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-27T17:49:12+03:00

В камере СИЗО бывший гаишник пробудет о 24 февраля 2020 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утверждается, что Ильдар Гатин брал деньги за беспроблемную сдачу экзаменов при получении водительских прав

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В Советском районном суде Казани удовлетворено ходатайство следствия по делу уже бывшего замначальника ГИБДД Нижнекамска Ильдара Гатина. Экс-полицейского подозреваемого во взятках отправили под стражу до 24 февраля 2020 года.

По версии следствия, с мая по июнь этого года Гатин за деньги организовал для желающих получить водительские права беспроблемную сдачу экзамена на знания правил дорожного движения. Речь идет об общей сумме в 35 тысяч рублей.

По итогам служебной проверки от МВД Татарстана, Гатина уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU