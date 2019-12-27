Экс-замначальника ГИБДД Нижнекамска арестовали по делу о взятках
В Советском районном суде Казани удовлетворено ходатайство следствия по делу уже бывшего замначальника ГИБДД Нижнекамска Ильдара Гатина. Экс-полицейского подозреваемого во взятках отправили под стражу до 24 февраля 2020 года.
По версии следствия, с мая по июнь этого года Гатин за деньги организовал для желающих получить водительские права беспроблемную сдачу экзамена на знания правил дорожного движения. Речь идет об общей сумме в 35 тысяч рублей.
По итогам служебной проверки от МВД Татарстана, Гатина уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU