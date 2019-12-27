2019-12-27T17:05:54+03:00
Происшествия

Связали охранника и залезли на склад: в Татарстане пятерых гастролеров будут судить за хищение элитных семян сахарной свеклы

Их оценили в более чем 1,3 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Лишь двоих из них на время следствия отправили под стражу.Лишь двоих из них на время следствия отправили под стражу.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Татарстане полицейские завершили расследование уголовного дела об ограблении склада в Дрожжановском районе.

Там, 13 мая этого года на окраине села Малые Убеи пятеро злоумышленников взломали замок склада местной агрофирмы, связали охранника и похитили семена сахарной свеклы элитного сорта на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Неизвестные завладев добычей поспешили скрыться. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере».

В скором времени оперативникам удалось выйти на след подозреваемых в этом налете на склад. Все пятеро оказались гастролерами из Ульяновской области: 46-летний ранее судимый за кражу, 45-летний неработающий ранее судимый за мошенничество, 25-летний неработающий и двое 23-летних.

Всех их задержали. На время следствия двоих из них отправили под стражу, одного – под домашний арест, остальных – под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

- Все материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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