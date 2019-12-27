Команда гонщиков «КАМАЗ-Мастер» отправится в Саудовскую Аравию на ралли «Дакар 2020»

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-27T16:45:54+03:00

На соревнования будут выставлены четыре спортивных грузовика

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Автогоночная команда из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер» в 2020 году традиционно примет участие в ралли «Дакар». Впервые за 10 лет соревнования пройдут не в Южной Америке, а в Саудовской Аравии.

Именно туда из татарстанского автограда будут направлены четыре спортивных грузовика «КАМАЗ-43509». Управлять ими будут Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников, сообщается на официальной соцстранице Татарстана в Instagram.

Гонка начнется 5 января в Джидде и завершится 17 января в Киддие. Общая протяженность маршрута составит 7,8 тысяч километров.

Напомним, что в январе 2020 года в Татарстане должны начаться съемки сериала о команде «КАМАЗ-Мастер». Над картиной будет работать известный режиссер Федор Бондарчук.

ИСТОЧНИК KP.RU