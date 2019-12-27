В Казани началось строительство исламского центра при мечети «Гаиля»
В Казани был дан официальный старт строительству исламского центра при мечети «Гаиля». В нем планируется давать начальное религиозное образование. Ведь в мечети сейчас знания получают 42 группы (более 400 человек), а имеется всего 2 учебных класса. Приходится учиться в молитвенной комнате, подвале, столовой и коридоре.
Исламский центр будет двухэтажным зданием общей площадью около 1000 квадратных метров. Он вместит в себя 7 учебных классов для взрослых и детей.
- Также будут работать отдельные кабинеты татарского языка. Одновременно в стенах центра смогут обучаться до 100 человек. Возле здания центра будут также построены площади для библиотеки и книжного магазина, - отмечает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.
Все работы по возведению Центра планируют закончить в октябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU