В татарстанской ОЭЗ «Алабуге» начнут производить смолы, одноразовую посуду и системы вентиляции
В пятницу, 27 декабря, в Доме правительства Татарстана состоялось заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». На нем было одобрено три инвестиционных проекта.
Первый - завод по производству синтетических смол, карбамидоформальдегидного концентрата и формалина. Общий объем инвестиций в проект составит 1,3 миллиарда рублей. На предприятии будет создано 100 рабочих мест.
Второй – производство биоразлагаемой одноразовой посуды из формованного целлюлозного волокна. Общий объем инвестиций в проект – 188,9 миллиона рублей. На предприятии будет создано 30 рабочих мест.
Третий – производство и разработка энергоэффективных высокоспециализированных систем вентиляции и кондиционирования. Общий объем инвестиций в проект - 145 миллионов рублей. На предприятии будет создано 52 рабочих места.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»