2019-12-27T16:19:02+03:00
Экономика

В татарстанской ОЭЗ «Алабуге» начнут производить смолы, одноразовую посуду и системы вентиляции

Соответствующие проекты были одобрены на заседании Наблюдательного совета особой экономической зоны
Алина ГАБДУЛИНА
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Три новых производства принесут Татарстану 182 рабочих места.Три новых производства принесут Татарстану 182 рабочих места.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В пятницу, 27 декабря, в Доме правительства Татарстана состоялось заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». На нем было одобрено три инвестиционных проекта.

Первый - завод по производству синтетических смол, карбамидоформальдегидного концентрата и формалина. Общий объем инвестиций в проект составит 1,3 миллиарда рублей. На предприятии будет создано 100 рабочих мест.

Второй – производство биоразлагаемой одноразовой посуды из формованного целлюлозного волокна. Общий объем инвестиций в проект – 188,9 миллиона рублей. На предприятии будет создано 30 рабочих мест.

Третий – производство и разработка энергоэффективных высокоспециализированных систем вентиляции и кондиционирования. Общий объем инвестиций в проект - 145 миллионов рублей. На предприятии будет создано 52 рабочих места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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