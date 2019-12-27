Электричка плюс автобус: в новогодние праздники на остров-град Свияжск можно добраться по мультимодальному маршруту

СЕГОДНЯ 19:23 2019-12-27T19:23:34+03:00

При этом расписание автобусов согласовано со схемой движения пригородных поездов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Единый билет также дает разрешение на бесплатное посещение шести музеев на территории объекта ЮНЕСКО

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В период новогодних праздников на остров-град Свияжск можно добраться по мультимодальному маршруту – электричка плюс автобус.

Так, последний от ж/д станции на остров отправляется в 12.10, 14.10, 15.45 и 17.10. Обратно на автобусе можно уехать в 13.30, 15.10, 16.25 и 17.30. Данное расписание согласовано со схемой движения пригородных поездов, идущих через станцию Свияжск.

Кроме того, покупая единый билет на станциях Казань-1, Казань-2, Компрессорный, Метро Аметьево, Юдино, Васильево, Зелёный Дол и Свияжск вы получаете возможность бесплатно посетить шесть музеев на острове-град Свияжск, являющимся объектом ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU