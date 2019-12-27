В Набережных Челнах нашли пропавшую пять дней назад 12-летнюю школьницу
Анастасия Морозова жива и здорова
Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В пятницу, 27 декабря, в Набережных Челнах закончились поиски 12-летней Анастасии Морозовой. Школьница ушла из дома 22 декабря и пропала. Ее искали как полицейские, так и волонтеры. Девочка найдена живой и здоровой.
Почему Анастасия ушла из дома, и где она находилась все эти пять дней не сообщается.
Напомним, в Зеленодольске тем временем продолжаются поиски 37-летнего Артема Исаева. Мужчина пропал без вести 3 декабря. А в Тукаевском райноне ищут 63-летнего пропавшего рыбака.
ИСТОЧНИК KP.RU
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