В Набережных Челнах нашли пропавшую пять дней назад 12-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-27T15:46:12+03:00

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В пятницу, 27 декабря, в Набережных Челнах закончились поиски 12-летней Анастасии Морозовой. Школьница ушла из дома 22 декабря и пропала. Ее искали как полицейские, так и волонтеры. Девочка найдена живой и здоровой.

Почему Анастасия ушла из дома, и где она находилась все эти пять дней не сообщается.

Напомним, в Зеленодольске тем временем продолжаются поиски 37-летнего Артема Исаева. Мужчина пропал без вести 3 декабря. А в Тукаевском райноне ищут 63-летнего пропавшего рыбака.

ИСТОЧНИК KP.RU