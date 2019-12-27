У защитника казанского «Рубина» Егора Соколова родился сын
Новорожденного назвали Артемием
Фото: пресс-служба футбольного клуба "Рубин"
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В пятницу, 27 декабря, стало известно, что у защитника казанского футбольного клуба «Рубин» Егора Соколова и его жены Анастасии родился сын. Мальчика называли Артемий.
- Поздравляем Егора и его супругу Анастасию с прибавлением в семье, желаем родителям и малышу здоровья и счастья! – пишет пресс-служба клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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