У защитника казанского «Рубина» Егора Соколова родился сын

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-27T17:38:53+03:00

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В пятницу, 27 декабря, стало известно, что у защитника казанского футбольного клуба «Рубин» Егора Соколова и его жены Анастасии родился сын. Мальчика называли Артемий.

- Поздравляем Егора и его супругу Анастасию с прибавлением в семье, желаем родителям и малышу здоровья и счастья! – пишет пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU