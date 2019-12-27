С 1 января 2019 года в Марий Эл на 9% снизится тариф на вывоз мусора
Коснется это, правда, жителей левобережья республики
За вывоз мусора ряд горожан будут платить 74,8 рублей вместе нынешних 82,7 рублей в месяц.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно, что с 1 января 2020 года в Марий Эл снизится тариф на вывоз мусора. Вопрос был проработан по поручению главы региона Александра Евстифеева.
Правда, снижение тарифа на 9% коснется лишь жителей «первой зоны обслуживания», то есть левобережной части республики.
Там за вывоз мусора будут платить 74,8 рублей вместе нынешних 82,7 рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU