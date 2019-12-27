В Казани экс-замдиректора «Средволгаводхоза» успел выписать себе премии на более, чем полмиллиона рублей
В Казани возбудили сразу два уголовных дела в отношении экс-замдиректора ФГУ «Средволгаводхоз» 70-летнего Фоата Мухаметшина. Мужчину подозревают превышение должностных полномочий и присвоение денежных средств.
Как полагает следствие, с декабря 2016 по декабрь 2018 года, Мухаметшин, будучи руководителем предприятия, давал незаконные указания о собственном премировании. В итоге, по подсчетам специалистов, сумма ущерба причиненного им превысила 694 тысячи рублей.
- Противоправная деятельность Мухаметшина была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и следственного комитета республики, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Мухаметшин свою вину не признает и от дачи показаний отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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