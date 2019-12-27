2019-12-27T14:51:13+03:00
Происшествия

В Казани экс-замдиректора «Средволгаводхоза» успел выписать себе премии на более, чем полмиллиона рублей

По данным фактам были возбуждено уголовные дела
Лика ИСАЕВА
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Мужчина свою вину не признает и от дачи показаний отказывается.Мужчина свою вину не признает и от дачи показаний отказывается.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Казани возбудили сразу два уголовных дела в отношении экс-замдиректора ФГУ «Средволгаводхоз» 70-летнего Фоата Мухаметшина. Мужчину подозревают превышение должностных полномочий и присвоение денежных средств.

Как полагает следствие, с декабря 2016 по декабрь 2018 года, Мухаметшин, будучи руководителем предприятия, давал незаконные указания о собственном премировании. В итоге, по подсчетам специалистов, сумма ущерба причиненного им превысила 694 тысячи рублей.

- Противоправная деятельность Мухаметшина была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и следственного комитета республики, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Мухаметшин свою вину не признает и от дачи показаний отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Казани экс-замдиректора «Средволгаводхоза» успел выписать себе премии на более, чем полмиллиона рублей