Новый год 2020 в Йошкар-Оле: на площади Ленина появится ледовый городок и лабиринт

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-27T18:37:25+03:00

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В Йошкар-Оле на площади Ленина началось строительство ледового городка и лабиринта. Кроме того, там будут установлены новогодние фигуры из замершей воды.

Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы

- Совсем скоро там будет создана настоящая зимняя сказка изо льда, - отмечает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы

На той же площади уже установлена главная елка столицы Марий Эл. Кроме всего прочего, горожан там ждут аттракционы и праздничные мероприятия. Катка на площади в этот раз, правда, не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU