Новый год 2020 в Йошкар-Оле: на площади Ленина появится ледовый городок и лабиринт
Также там установят ледовые фигуры [фото]
Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы
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В Йошкар-Оле на площади Ленина началось строительство ледового городка и лабиринта. Кроме того, там будут установлены новогодние фигуры из замершей воды.
Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы
- Совсем скоро там будет создана настоящая зимняя сказка изо льда, - отмечает пресс-служба мэрии города.
Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы
На той же площади уже установлена главная елка столицы Марий Эл. Кроме всего прочего, горожан там ждут аттракционы и праздничные мероприятия. Катка на площади в этот раз, правда, не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU