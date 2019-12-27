В 2019 году госдолг Марий Эл сократился на 1,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 20:08 2019-12-27T20:08:26+03:00

В 2019 году на 171 миллион рублей были сокращены и расходы на обслуживание имеющегося госдолга региона. Фото: Мария ЛЕНЦ

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С начала 2019 года госдолг Марий Эл сократился на 10%, что составляет 1,3 миллиарда рублей. Вместе с тем, объем просроченной кредитной задолженности республики сокращен на 29%. Об этом во время ежегодного отчета о результатах работы правительства региона рассказал его глава Александр Евстифеев.

Так, если в январе сумма госдолга составляла 13,3 миллиарда рублей, то теперь регион должен около 12 миллиардов. Кредитная задолженность же сейчас составляет чуть более 1,1 миллиарда рублей.

Известно также, что в 2019 году на 171 миллион рублей были сокращены расходы на обслуживание имеющегося госдолга.

ИСТОЧНИК KP.RU