Глава Чувашии Михаил Игнатьев подарил мальчику боксерские перчатки и грушу

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-27T19:06:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне глава Чувашии Михаил Игнатьев в рамках акции «Елка желаний» пообещал исполнить мечты трех школьников из республики. Одним из них уже 27 декабря стал Денис Николаев. Мальчик вместе с матерью пришел в местный Дом правительства, где его с подарками ждал Игнатьев.

- Поздравил его с наступающим Новым годом и вручил подарок – боксерскую грушу и боксерские перчатки, - написал Игнатьев на своей соцстранице.

Фото: www.instagram.com/mihail_ignatiev_chuvashiya/

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов на той же «Елке желаний» взял себе целых четыре шара с записками детей. Одно желание он уже исполнил, три других ему еще предстоит воплотить в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU