Никакого Нового года: в Казани лихача, сбившего людей и протаранившего машины, арестовали на 15 суток

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-27T13:48:09+03:00

В отношении его были возбуждены сразу три административных дела. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свою вину мужчина признал лишь во время повторного допроса [видео]

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Устроившего в центре Казани авто-разборки мужчину лишили полноценного празднования Нового года – суд отправил его под арест на 15 суток.

Напомним, вечером 25 декабря на улице Татарстана в ходе дорожного конфликта лихач на легковом автомобиле Skoda сбил людей задним ходом, а после начал таранить припаркованные машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="960" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/751771" frameborder="0"></iframe> В центре Казани иномарка протаранила несколько машин.соцсети

Странно, но те, кого он сбил, отказались писать на него заявление в полицию, заявив, что не имеют к лихачу никаких претензий. Медосмотр показал, что мужчины получили незначительные травмы их отпустили домой.

Задержанный же лихач отказался проходить медосвидетельствование и не захотел давать каких-либо показаний. Правда, при повторном допросе он все же полностью признал свою вину.

В итоге в отношении его были возбуждены административные дела по статьям: «Отказ от прохождения медосвидетельствования», «Оставление места ДТП» и «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее ДТП».

ИСТОЧНИК KP.RU