Никакого Нового года: в Казани лихача, сбившего людей и протаранившего машины, арестовали на 15 суток
Устроившего в центре Казани авто-разборки мужчину лишили полноценного празднования Нового года – суд отправил его под арест на 15 суток.
Напомним, вечером 25 декабря на улице Татарстана в ходе дорожного конфликта лихач на легковом автомобиле Skoda сбил людей задним ходом, а после начал таранить припаркованные машины.
В центре Казани иномарка протаранила несколько машин.соцсети
Странно, но те, кого он сбил, отказались писать на него заявление в полицию, заявив, что не имеют к лихачу никаких претензий. Медосмотр показал, что мужчины получили незначительные травмы их отпустили домой.
Задержанный же лихач отказался проходить медосвидетельствование и не захотел давать каких-либо показаний. Правда, при повторном допросе он все же полностью признал свою вину.
В итоге в отношении его были возбуждены административные дела по статьям: «Отказ от прохождения медосвидетельствования», «Оставление места ДТП» и «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее ДТП».
ИСТОЧНИК KP.RU