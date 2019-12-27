В 2020 году уход за деревьями в Набережных Челнах обойдется в 36 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:59 2019-12-27T19:59:24+03:00

Эти деньги также будут потрачены на содержание городских парков и скверов

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В 2020 году в Набережных Челнах на уход за зелеными насаждениями и содержание мест общественного пользования будет потрачено 36 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет убирать территории после праздников, ухаживать и омолаживать деревья, а также выполнять их формировочную и санитарную обрезку.

Исполнитель тендера будет выбран посредством аукциона 10 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU