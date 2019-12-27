2019-12-27T13:04:53+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанскую синагогу и поздравил иудеев с Ханукой

Он также поблагодарил главного раввина республики и ее столицы Ицхака Горелика за то, что иудейская община вносит существенный вклад в укрепление мира и согласия в регионе
Олег ЛУГОВОЙ
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В эту пятницу, 27 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанскую синагогу, чтобы поздравить иудеев с Ханукой (праздник освящения, обновления в 2019 году отмечается с 22 по 30 декабря – Ред.).

Рустам Минниханов отметил, что иудейская община является неотъемлемой частью дружной семьи народов Татарстана и пожелал, в том числе на Новый год 2020, здоровья, добра и благоденствия.

Кроме того, глава республики поблагодарил главного раввина Татарстана и Казани Ицхака Горелика за то, что иудейская община вносит существенный вклад в укрепление мира и согласия в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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