2019-12-27T12:50:46+03:00
Общество

«Эти полмиллиарда мы найдем куда потратить»: сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков выступил против пешеходного моста через залив

Денег на его строительство ни в городском, ни в республиканском бюджетах нет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото из материалов пресс-службФото из материалов пресс-служб
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Осенью 2019 года мэрия Чебоксар представила проекты пешеходного моста через залив у Дома правительства Чувашии. После было определено, что работы потребуют 871,7 миллиона рублей.

Управление архитектуры и градостроительства администрации города даже сообщало, что строительство моста начнется в январе 2020 года. Однако сейчас стало известно, что сити-менеджер столицы Чувашии Алексей Ладыков против этого моста.

На предновогодней большой пресс-конференции Ладыков заметил, что денег на его строительство ни в городском, ни в республиканском бюджетах нет. Кроме того, мост за такие деньги местным жителям просто не нужен.

- За такие деньги он не нужен. Эти полмиллиарда мы найдем куда потратить, даже в рамках программы Ростуризма, - отметил сити-менеджер.

Конечно, если Чебоксары получат финансирование, мост может быть построен. Однако желающих вложить в этот проект свои деньги пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Эти полмиллиарда мы найдем куда потратить»: сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков выступил против пешеходного моста через залив
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