Популярнее Москвы: Казань стала четвертым по посещаемости городом России в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-27T12:30:21+03:00

В Казани туристы останавливались в среднем на 3 ночи и тратили на съем жилья более 2,1 тысяч рублей за сутки Фото: Мэрия Казани

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Казань вошла в десятку самых посещаемых путешественниками городов России в 2019 году. Столица Татарстана заняла в рейтинге четвертое место. Первую тройку между собой разделили Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар. Пятерку лидеров закрыла Москва, сообщает Tvil.ru.

Известно, что в Казани туристы останавливались в среднем на 3 ночи и тратили на съем жилья более 2,1 тысяч рублей за сутки.

Напомним, в 2019 году Казань стала лучшим городом России по качеству жизни. Эксперты высоко оценили работы служб, связанных с обслуживанием и ремонтов домов, состояние общественного транспорта, уровень образования и культурной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU