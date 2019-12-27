2019-12-27T12:30:21+03:00
Общество

Популярнее Москвы: Казань стала четвертым по посещаемости городом России в 2019 году

Столица Татарстана уступила «бронзу» Краснодару
Алина ГАБДУЛИНА
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В Казани туристы останавливались в среднем на 3 ночи и тратили на съем жилья более 2,1 тысяч рублей за суткиВ Казани туристы останавливались в среднем на 3 ночи и тратили на съем жилья более 2,1 тысяч рублей за суткиФото: Мэрия Казани
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Казань вошла в десятку самых посещаемых путешественниками городов России в 2019 году. Столица Татарстана заняла в рейтинге четвертое место. Первую тройку между собой разделили Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар. Пятерку лидеров закрыла Москва, сообщает Tvil.ru.

Известно, что в Казани туристы останавливались в среднем на 3 ночи и тратили на съем жилья более 2,1 тысяч рублей за сутки.

Напомним, в 2019 году Казань стала лучшим городом России по качеству жизни. Эксперты высоко оценили работы служб, связанных с обслуживанием и ремонтов домов, состояние общественного транспорта, уровень образования и культурной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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