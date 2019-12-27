Популярнее Москвы: Казань стала четвертым по посещаемости городом России в 2019 году
Казань вошла в десятку самых посещаемых путешественниками городов России в 2019 году. Столица Татарстана заняла в рейтинге четвертое место. Первую тройку между собой разделили Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар. Пятерку лидеров закрыла Москва, сообщает Tvil.ru.
Известно, что в Казани туристы останавливались в среднем на 3 ночи и тратили на съем жилья более 2,1 тысяч рублей за сутки.
Напомним, в 2019 году Казань стала лучшим городом России по качеству жизни. Эксперты высоко оценили работы служб, связанных с обслуживанием и ремонтов домов, состояние общественного транспорта, уровень образования и культурной инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU