В Чувашии задержали автобус с нелегалами

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-27T18:03:43+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии во время проверки пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы, обнаружили в его салоне нелегальных мигрантов.

Среди 51 пассажира было 22 человека, которые находились на территории России незаконно. В отношении них были составлены административные материалы. После наложения штрафа в 5 тысяч рублей всем нелегалам грозит высылка из страны и запрет на ее посещение в течении пяти лет.

Еще шестерых привлекли к ответственности за несоответствие заявленной цели въезда, им грозит штраф в размере двух тысяч рублей.

Два водителя, перевозящих граждан Казахстана, также привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU