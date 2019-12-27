В Чувашии задержали автобус с нелегалами
Сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии во время проверки пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы, обнаружили в его салоне нелегальных мигрантов.
Среди 51 пассажира было 22 человека, которые находились на территории России незаконно. В отношении них были составлены административные материалы. После наложения штрафа в 5 тысяч рублей всем нелегалам грозит высылка из страны и запрет на ее посещение в течении пяти лет.
Еще шестерых привлекли к ответственности за несоответствие заявленной цели въезда, им грозит штраф в размере двух тысяч рублей.
Два водителя, перевозящих граждан Казахстана, также привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU