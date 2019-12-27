2019-12-27T12:03:31+03:00
Общество

В Новогоднюю ночь общественный транспорт в Ульяновске будет работать до 4 утра

1 января автобусы, троллейбусы и трамваи начнут работать с 6:00
Владимир КРУПСКИЙ
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31 декабря транспорт будет работать в режиме выходного дня.31 декабря транспорт будет работать в режиме выходного дня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января после полуночи работа городских автобусных маршрутов № 4, 5, 22, 28, 38, 42, 43, 52, 55, 59, 65, 67, 74, 78, 82, 84, 93, 94, 96 и трамвайных маршрутов № 4, 22 и троллейбуса маршрута №6 будет продлена до 4:00 часов. Спустя два часа общественный транспорт вновь начнет свою работу.

В 1:20 после окончания праздничного салюта к остановочным пунктам «Драмтеатр» и «ДК «Губернаторский» будет организована специальная подача 8 трамваев № 4, 22. Троллейбусный маршрут № 6 также будет работать до 4:00. Интервал движения между трамваями составит c 18:00 до 23:00 - 15 минут, с 23:00 до 4:00 составит 30 минут.

В канун Нового года, 31 декабря, транспортное обслуживание с 6:00 до 00:00 будет осуществляться в режиме выходного дня. С 1 января по 8 января весь общественный автотранспорт будет работать по расписанию выходного дня. С 9 января общественный транспорт вернётся к штатному режиму обслуживанию пассажиров по утверждённому расписанию.

В период новогодних каникул сотрудники управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска продолжат контролировать работу городского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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