2019-12-27T15:04:30+03:00
Происшествия

В Татарстане ищут мужчину, который ушел из дома в начале декабря и пропал

О местонахождении Артема Исаева до сих пор ничего не известно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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37-летний житель Зеленодольска Артем Исаев ушел из дома 3 декабря, но обратно не вернулся до сих пор. Поисками мужчины уже занимаются не только близкие, но и волонтеры.

Известно, что Артем ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. На момент пропажи мужчина был одет в черную вязанную шапку, черный пуховик, серый свитер, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Артема Исаева, просьба сообщить об этом в полицию или по телефону 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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